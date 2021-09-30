法務部行政執行署下月5日將舉辦「123聯合拍賣會」，台北分署今搶先曝光將拍賣的台北市蛋黃區等多筆不動產，其中，距捷運大安站步行僅1分鐘、格局1廳8房3衛的物件，因第2次拍賣，底價已酌減至4432萬元，且拍定即點交，沒有產權問題，最受關注。

台北分署表示，本次聯合拍賣會不動產部分共拍賣18筆土地及3筆建物，最吸睛的標的首推位信義路三段的大廈物件，該屋權狀面積近52坪（含共同使用部分），為1廳、8房、3衛浴格局的「共生公寓」型態，緊鄰捷運大安站，近師大附中、大安國中，距大安森林公園、聯合醫院仁愛院區、台北市立圖書館都只要10分鐘步程，生活機能極佳。

動產拍賣部分將拍賣4部車輛，分別是2017年出廠的藍色中華三菱得利卡小貨車、2014年出廠的銀色中華三菱COLT PLUS國民小車、2017年出廠的銀色中華三菱VERYCA箱型車，以及豪車等級、2011年出廠的VOLVO XC60 T5休旅車。

台北分署並指，現場另有台灣證券交易所股份有限公司等公司股票拍賣，會場上亦有百貨專櫃展售的各式胸針、耳丁、領帶夾、玉戒等精品，及平價的服飾配件與「觸控手套及可洗口罩組」進行變賣，均為物美價廉的物品，值得到場選購。