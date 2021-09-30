退輔會主委馮世寬日前親赴全台16個榮家祭奠榮民英靈，頒布任務中止命令，傳出是因「濟公活佛降示」，告訴他至今還有榮民在鑿山開路。對此，馮世寬今（30）日證實，是淡水武聖宮「師尊降駕」指示。

國民黨立委溫玉霞質詢時提到此事，馮世寬坦言，是到淡水武聖宮時，宮裡面的「師尊降駕」後特別講的，當時師尊說，「我的大弟子，我想問你，你升了上將，是空軍的上將軍，你又幹過國防部長，我下面提一個案子，是你這兩個身份裡，尤其在國防部長管轄不到的，現在在退輔會兩年了」。

而讓馮世寬驚訝的是，師尊竟能把「國軍官兵退除役輔導委員會主任委員」全名講出來，因此他認為這不是迷信，並請師尊指示。

馮世寬說，師尊指他去年行腳時，走到澎湖大風大浪，過不了橋，才發現橋下有許多外國人及修橋榮民的陣亡英靈在那邊，便為此作了法事，後來到了花東公路……；溫玉霞就此打斷馮世寬答詢，要求他除了照顧過世的英靈，也應該照顧在世的榮民，給他們更大的尊重與肯定。