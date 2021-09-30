高雄市岡山火車站前因捷運施工不慎損壞自來水幹管導致漏水，原訂今天上午8時起停水23小時搶修，台水公司以局部減壓方式減低停水區域內用戶用水不便，全力動員連夜開挖至漏水處，經確認管損狀況，以外部修補方式封閉漏水點，搶修提早完成，已經恢復正常供水。

自來水公司第七區管理處昨天發布停水消息，指岡山火車站前因捷運施工，捷運工程承商新亞建設施作車站捷運基礎時不慎毀損1750mm管線導致漏水，需辦理緊急停水23小時搶修。

停水區域及戶數：包括岡山區（三和里除外）、路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里）、阿蓮區、彌陀區、梓官區共4萬8572戶。另水壓降低地區有路竹區（甲南里、甲北里、下坑里、竹圍里除外）、湖內區、茄萣區。

台水公司中午指出，經動員連夜積極趕工，岡山火車站前1750mm搶修提早完成，已經恢復正常供水。

水公司表示，為確認大型管線送水安全，上午實施混凝土澆置保護管線，確保送水無虞，於中午12時開始逐步恢復正常供水。惟公告停水區域內阿蓮區及部分管線末端或高地區，需至30日夜間24時才恢復正常供水壓力。