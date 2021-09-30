一部聯結車29日誤闖楠梓區國1下方的限高涵洞，導致進退不得。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

33歲蕭姓駕駛於9月29日晚間7時行經楠梓區楠陽路與興西路口，因為誤闖國1下方的限高4.3公尺的涵洞，導致聯結車卡住。警方獲報到場，通知專用拖車到場將這部聯結車拖出。這也是近半個月以來的第4起大型車卡涵洞事故。

楠梓警分局楠梓派出所於29日獲報，一部聯結車卡在國道1號下方的涵洞，進退不得。肇事的司機說，該處為楠梓區通往仁大工業區必經通道，平日許多貨櫃車通行頻繁，他自認貨櫃沒超過涵洞限高，不知為何會撞上防撞桿，直呼自己實在很倒楣，懷疑限高有問題。

警方表示，這是近半個月以來的第4起大車卡涵洞事故，前不久於9月14日晚間已接連發生3起相同交通事故。

對於限高問題，警方初判是貨櫃超高，或是高公局增設橋梁防撞桿限高不精準所致？這些仍待相關單位釐清。所幸，此事故發生時，已過交通尖峰時段，並未造成車輛回堵及波及其他人車。

警方也呼籲，大型車駕駛人上路前應檢視車輛有無超長、超高或超寬情事，除了可以確保本身行車安全外，也可以避免造成其他用路人通行風險。