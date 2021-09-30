溪口鄉是傳統農鄉，農民以種稻米居多，公所近年來推廣種植黑米、蘆筍等作物，提升溪口農產能見度，為鼓勵農民採友善安全方式進行農作，打造永續發展農業，溪口鄉公所以具體行動採購500公斤無毒黑米，今天由鄉長孫維聰親自送到鄉內各級學校為孩子加菜。

農業課長張景涵表示，溪口各項農作產量不高，產銷競爭力長期以來弱於其他鄰近鄉鎮，因此鄉長孫維聰上任後便指示採取其他策略，以提高溪口農產的能見度，這次以也希望用具體行動支持並鼓勵所有從事農業的鄉親共同打造永續發展的農業，提高溪口農產品價值。

溪口鄉公所規畫利用部分太陽能的發電收入，採購鄉內安全農特產品，並為鄉內學子的營養午餐加菜。孫維聰提到，公所財源雖然不豐，但透過配合中央的綠能政策，在公有建物上設置太陽能板發電所增加的收入，不僅能夠照顧老人食堂的長輩，也能同時運用來支持農民和為下一代提供更多一些的營養，可說是一舉數得。

張景涵提到，黑米是溪口鄉近年積極輔導的作物之一，這次購買的黑米是由游東村邱誌金所生產，邱先生已將這批黑米自行送檢，並且獲得未檢出380項農藥的檢驗結果，絕對是值得安心食用的在地農產，預計共有約700名國中至幼兒園溪口子弟可受惠。

孫維聰強調，由於了解鄉內學校營養午餐的經費有限，如果能夠透過這樣的方式為孩子提供安全又影響的在地產物，不僅支持了採用友善農法從事農作的農友，也能使「產地到餐桌」的碳足跡最低，還能讓學童多獲得一些營養，是值得努力去做的政策。

孫維聰表示，公所團隊會持續進行評估，若是鄉內其他農產也能確保生產時安全用藥，未來都可能是公所採購來作為為孩子加菜的選項，更希望鄉親買菜時能多購買這樣的農產並推薦給外地親友。