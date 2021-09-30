據國發會推估，台灣即將在2025年進入超高齡社會，每5個人就有1名老人。為了創造高齡友善的互動氛圍，老五老基金會近日為外送平台外送員開設高齡模擬體驗課程，透過老化裝備讓外送夥伴體驗老人視力模糊、肌肉關節的退化，透過親身經歷不便更能體貼老人消費者的需求。

「字變得好模糊…要怎麼用手機？」25位外送員戴上老化眼鏡、負重背心及手腳關節束帶，全身負重7至8公斤，體驗老人的視力模糊、辨色困難，全身肌耐力不足的感覺。透過關卡設計，外送夥伴體驗老人日常活動，挑水果、翻零錢、爬樓梯甚至使用點餐平台，過程中外送夥伴直呼眼睛看不清楚，連拉個拉鍊都有困難。

課程中講師也特別與外送夥伴分享與長輩互動的技巧，一句「您慢慢來，我等你」就能給許多長輩無比安全感，不會因為著急而有跌倒風險。外送夥伴也回饋透過體驗課程，更能體會長輩為何行動緩慢。老五老基金會講師王琇婷表示，雖然外送服務過程僅有短暫的接觸，如果過程中外送夥伴能夠給予長輩關心，一定能讓爺奶們感受友善與溫暖，也讓長輩更願意去接觸各種新事物，形成正向的循環。

受疫情影響，外送平台服務更加蓬勃，長者也開始嘗試使用外送服務，老五老基金會預計將與foodpanda持續合作，辦理多場高齡模擬體驗，一起陪伴外送夥伴認識老化、同理老化的感受，藉此提供更友善的服務，創造高齡友善的社會互動氛圍。