大陸女星鄭爽因捲入代孕棄養、陰陽合同逃稅等多重風波，遭官方下令封殺，被處罰2.99億人民幣（約13億台幣）罰款，還被下令永久禁言，只能在IG上活動，沒想到昨(29日)卻無預警貼出2張疑似男女在交歡的照片，並寫下「我在等一個公開的道歉。」引發外界熱議。

鄭爽先上傳一張女子臉部的模糊照片，雖然嘴巴的部分被切掉，但還是可以依稀看見女子的眼睛、鼻樑，來判斷她是低著頭的狀態，鄭爽在內文寫道：「我的圖片不糊，不過她們應該不想要那麼清晰。我再也不想被困在這場噩夢裡，我一直在等一個公開的道歉，給我一個期限。」

鄭爽突然在IG上傳不雅照片。(圖/翻攝自微博)

接著鄭爽再上傳另一張照片，看似是一張線條簡單的草稿圖，事實上卻是上一張照片經過後製的模樣，這張照片更加清楚，能夠看出女子的臉部輪廓，嘴巴更疑似在為男性「服務」，超大尺度照片讓網友都看傻眼，而鄭爽則再次喊話：「小姐姐我在等你。」疑似在控訴張恒劈腿，趁機威脅小三要她道歉。

鄭爽再PO出另一張照片，輪廓變得更明顯。(圖/翻攝自微博)

貼文曝光後，不少網友都支持她公開事情真相，但也有人勸她應該要低調一點，不知道是否因為引起極大關注，目前鄭爽已經將照片都刪除，卻仍無法阻止網友們大肆討論，「鄭爽發了一個圖，這是在幹嘛？ 」、「鄭爽太牛逼了，真不把大傢伙當外人兒啊 」、「鄭爽怎麼還有粉絲呢？震驚我全家」。