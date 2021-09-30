疫情重創商圈經濟，桃園市政府、經濟部中小企業處及全國商圈總會3方合作，10月8日至10月10日將於竹圍漁港舉行2021全國商圈國際嘉年華，近200個特色商圈攤位進駐，且配合中央五倍振興，盼能振興在地產業。市長鄭文燦更加碼，1天抽10台Gogoro機車，3天要抽30台，該加碼方案以紙本振興券為主。

全疫情肆虐降低民眾外出吃飯、旅遊等消費，嚴重衝擊國內消費買氣。鄭文燦指出，台灣獨特的商圈文化正快速趕上日本，相關從業人數占全國服務業總人數一半，振興商圈等同於振興服務業，近年來行動支付興起，將持續協助攤商數位轉型、導入行動支付機制，讓雨水落在餐飲、旅遊業。

鄭文燦表示，期盼2021全國商圈國際嘉年華「耀台灣 躍國際」能帶動周邊消費，讓景氣低迷許久的商圈及店家受惠。他更宣布加碼，10月8日至10月10日每天要抽獎送10輛Gogoro電動機車；對此經發局說明，抽獎活動將以紙本五倍券為主，1天抽出10位幸運兒，連抽3天。

經濟部中小企業處處長何晉滄說，政府去年推出三倍券振興計畫，成功帶動國內零售、餐飲、百貨業營收成長，而今年推出的五倍券，截至目前已有6成民眾預定，其中384萬人選擇綁定數位券、976萬人預定紙本券。

中華民國全國商圈總會總會長胡神賀提醒，活動期間將秉持防疫優先原則，現場將實施人流管制、進出動線安排、體溫量測等防疫措施，同時也會提供口罩、酒精等防疫物品，請參加民眾要配合落實相關規範。