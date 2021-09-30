台股今天走勢震盪劇烈，指數上下震盪227點，終場收漲79.31點，突破16900點關卡。除電子股回穩，包括鋼鐵、航運等傳統產業股普遍走高，八大類股齊揚，推升台股漲勢。

台股加權指數今天收在16934.77點，上漲79.31點，漲幅0.47%，成交值新台幣2694.58億元。台股指數9月下跌555.52點，第3季下跌820.69點。

傳產股今天普遍走揚，紡織、橡膠及觀光類股指數同步上漲逾1%，航運類股指數上漲逾2%，鋼鐵類股指數更大漲超過3%。僅玻璃類股指數小跌0.19%。

電子股方面，台積電股價走勢震盪，早盤一度下殺至575元，下跌5元，尾盤隨著買盤湧入，拉抬股價由黑翻紅，達585元，上漲5元，終場以平盤580元作收。

其餘聯電、台達電及大立光等權值股股價紛紛走高，帶動整體電子類股指數收漲0.27%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股大致維持箱型整理格局，美國公債殖利率及美元指數動向將持續牽動台股後市，是短期重要觀察指標。（編輯：楊蘭軒）1100930