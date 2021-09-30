新北市三峽區介壽路圓環有一處三角湧地標花圃，市府近期為宣傳全運會對各地地景進行修剪維整，將花圃修剪出「game on」的字樣，但不少當地民眾見狀直呼醜爆了；景觀處澄清，該景觀僅是半成品，下月5日前完成綠美化，外觀將明顯不同。（蔡雯如攝）

新北市三峽區介壽路圓環有一處三角湧地標花圃，市府近期為宣傳全運會對各地地景進行修剪維整，將花圃修剪出「game on」的字樣，但不少當地民眾見狀直呼醜爆了，並質疑該地標位處車水馬龍的大馬路間，市府不斷換樣整修，效益不高，簡直是浪費公帑。對此，景觀處表示，該景觀僅是半成品，下月5日前完成綠美化，外觀將明顯不同。

三峽區介壽路圓環原本僅有一處蔣公銅像，因遭民眾破壞，前三峽鎮長陳佳烜決議在該址興建噴水池，未料噴水池使用2年來不斷有流浪漢闖入，造成治安疑慮，鎮公所便向市府爭取經費，2013年時設置三角湧地標花圃，而花圃平時修剪跟維管都由區公所負責。

不過，當地民眾紛紛在當地社團批評，指介壽路因路口複雜，常有交通意外，民眾根本不可能會停留觀察，花圃屢屢變換造型根本沒有效益，且這次修剪的圖案也很醜，民眾根本不會特別留意，質疑公所為何不將經費花在修剪行道樹上，並建議不要再改造，只要落實維養即可。

三峽區公所表示，目前轄內配合全運會宣傳修整的花圃僅有此處，該花圃交由景觀處進行整理，目前綠美化作業尚未完工。景觀處說，新北市睽違18年再度舉辦全國運動會，景觀處把握此次城市行銷的機會，與各公所合作設置綠美學亮點點位，其中三峽介壽路圓環刻正施工中，預計10月5日前完工。

景觀處補充，該工程僅是先放樣，將會在原本只有綠色灌木的空間，點綴上色彩變化的草花灌木，如芙蓉菊、海棠、錦葉紅龍、金露花、仙丹、撒金變葉木、紅葉鐵莧、長虹木等多種植栽，外觀將明顯不同，市府一直有在道路節點做綠化，主要會針對車流量大的交通樞紐點進行妝點。