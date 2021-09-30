大陸偶像團體「GNZ48」是SNH48的姊妹團，旗下預備成員鄭奕雯因上男網紅的露骨直播，遭到經紀公司除名，微博內容全被刪，她另開小帳解釋來龍去脈，並向大家道歉。

20歲鄭奕雯最近在男網紅的直播中，與對方喝交杯酒、親密擁抱、扭動身體熱舞，以及做出一些貶低女性的行為，甚至在鏡頭前換衣服，男網紅還用詭異的角度拍攝鄭奕雯的白皙美腿，把網友嚇一大跳，不能理解女偶像怎麼會出現在情色直播裡，紛紛留言大罵：「這男的拍攝視角給我噁心吐了」、「太震驚了」、「她怎麼能笑得那麼開心」等，負面留言宛如滾雪球般越滾越大。

鄭奕雯在直播中有許多不雅鏡頭。（圖／直播截圖）

消息傳到鄭奕雯所屬團體「GNZ48」的經紀公司廣州絲芭文化，公司震怒不已，27日發聲明切割鄭奕雯，表示該團是秉持夢想、汗水和堅持的理念，致力打造青春向上的正能量並宣揚正確的價值觀，絕對不縱容旗下藝人做出任何失德行為，因鄭奕雯的行為違反風序良俗，嚴重損害團體形象，取消她的GNZ48預備生資格及開除，並強烈譴責在直播中的不良行為。

經紀公司發聲明譴責鄭奕雯，給予除名嚴懲。（圖／微博@傳媒觀察君）

鄭奕雯被踢出公司後，微博、官網的資料全面被清空，她為了解釋事情經過，開了小帳號說明一切，坦言自己身上的積蓄快見底，得找個賺外快的工作，因為以前做過模特兒，在該工作群組看到這個直播邀約，當時對方聲稱只是一般直播，配合男網紅演戲就行，抵達現場才被含糊告知有露骨的內容，包含換衣服的鏡頭，直到直播開始，她被要求打男網紅的屁股，作勢打在對方的腰間，又被下指令換性感的服裝，意識到不對勁時，趕緊找藉口離開，但為時已晚。鄭奕雯向支持她的粉絲道歉，「作為偶像的我在團期間做了違反偶像規則的事，對不起我的粉絲，也對不起公司，辜負了公司的栽培，公司給的處罰，我無條件接受，真的對不起。」