曾在2019年因賭博糾紛引發兩方持槍駁火的仁德區槍擊命案，前往尋仇的李派3名成員之一王崇男死在埋伏在店外的黃派4名友人之一的陳晨木槍下，台南高分院30日2審宣判表示，犯下共同殺人罪的黃派4人已與被害家屬達成和解並賠償匯款，尋仇的李派3人（1人已死）應屬同一行為想像競合犯，從一重處分，撤銷雙方6人1審判決，2審全獲減刑。

法院判決文指出，永康區前五王里長李福祥與王崇男經營地下賭場，張永森、陳晨木曾到賭場與其發生衝突，事後李福祥夥同王崇男、謝台生3人前往張、陳兩人的老大黃建仁在仁德區中正路的一處堂口尋仇。

李派3人各帶1把槍，3人一下車就朝屋內狂開槍，黃派的張永森奔往後門防火巷拿預藏槍枝，遭李派的王崇男追趕射擊，子彈擊中張某右腿。黃派的陳晨木埋伏在店外，從車內拿出預藏長槍，朝尋仇的李派3人射擊。

李派3人見有人背後開槍，倉皇逃出屋外，謝台生見到持長槍的陳晨木，展開扭打、李福祥也加入戰局企圖從陳男手中奪取長槍，陳隨即持槍近距離朝兩人開槍，謝男也持槍還擊，雙方卻都未擊中。

李派3人趕緊準備搭車逃離現場，持長槍的陳晨木再從後方開槍，這次射中王崇男左胸壁，王送醫不治身亡。

全案經法院審理，2審判決30日出爐，犯下共同殺人罪的陳晨木、黃建仁、陳國泰、張永森4人，1槍射殺王崇男的陳晨木判刑最重，11年半（原判14年半）、黃建仁判處11年（原判13年半）、陳國泰11年（原判13年半）、張永森11年（原判12年半），台南高分院聲明判決理由是4人已與被害家屬達成和解，各賠償45萬元並陸續匯款。

尋仇的李福祥、謝台生兩人以殺人未遂罪論處，李判5年10個月（原判5年4個月、5年4個月兩罪，定應執行刑6年4個月），謝台生判6年10個月（原判5年6月、6年6月兩罪，定執行刑7年6月），台南高分院認為兩人屬同一殺人行為，同時殺害陳晨木與張永森未遂，應是想像競合犯，應從一重罪論處。

雙方6人在街頭持槍火併，2審全獲減刑，台南高分院表示，全案仍可上訴3審。