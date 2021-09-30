全球晶片荒未解，外媒報導美國政府要求台積電、三星電子等晶片製造商，在期限前交出訂單、庫存等機密數據，引發全球關注。經濟部長王美花29日在立法院表示，如果是企業的營業秘密的話，覺得企業應該是會自己考量什麼會公開、什麼不公開。此事引發不少網友關注，紛紛在相關新聞底下留言砲轟，「除了換人，我實在想不出有更好的解決方案」、「台積電有情有義，蔡政府無情無義」。

彭博社（Bloomberg）9月24日的報導指出，美國為了解決晶片斷鏈危機，要求包括台積電在內的晶圓代工業者，在45天內提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等企業機密數據。韓國經濟日報報導，美國要求業者在45天內，繳出企業相關數據，包括庫存、銷售及客戶等商業機密，這樣的要求將使公司陷入困境。

此事引發不少網友關注，不少人在相關新聞底下留言表示，「美國爸爸說話了！請問蔡總統要怎麼辦？」「你敢不交嗎？」「來來來，萊豬來台灣；去去去，台積電去美國」；但也有人認為，用人家的技術給資料也很正常，不給資料台積電一樣要掛。另也有網友批評美國的行徑本來就是仗勢欺人、吃相難看。

對於此事，身為台積電董事的國發會主委龔明鑫今(30日)表示，董事會是一季召開一次，也許在下次董事會公司會進行說明，在未來也將在不影響保密協定的情況下對外說明。