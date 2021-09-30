在浩瀚的海面底下，潛藏無數危機，尤其是許多衝浪手在海上乘風破浪，數次歷經生死交關的瞬間，卻往往不自知。日前就有一名攝影師拍下衝浪手在鯊魚頭頂上滑過的驚險畫面，讓他不禁直呼「太瘋狂了！」

美國一名62歲攝影師鄧肯（Drew Duncan）日前在佛羅里達州龐塞灣（Ponce Inlet）附近的淺水海域，透過空拍機直擊9隻鯊魚現蹤，體型約莫4至9英尺（1.2至2.7公尺），尤其是鯊魚似乎一點也不害怕人群，反而一再往人多的地方靠近。

但最讓他感到詫異的是，當地衝浪手對於鯊魚絲毫沒有警戒心，遠遠看見鯊魚的蹤跡也不害怕，甚至大膽的從鯊魚頭頂上方滑過，驚險舉動讓他不自覺替對方處境捏一把冷汗，所幸鯊魚並沒有受到驚嚇，也沒有攻擊衝浪手。

鄧肯指出，多數情況下，衝浪手在乘風破浪時，手腳經常被鯊魚視為魚餌，而攻擊咬傷，因此在衝浪時務必留意海面底下，是否有掠食者潛伏其中，千萬不可大意。但他話鋒一轉，無奈表示，這片海域有鯊魚出沒已經不是一天兩天的事情，當地民眾都知曉，也曾對外宣導過，但每天還是有絡繹不絕的遊客前來戲水衝浪，實在太過大膽了。