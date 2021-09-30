自2020年全球受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，經濟受到劇烈衝擊，反讓網路經濟快速呈V型成長，面臨這個考驗，各產業無不急思因應之道，傳統產業轉線上銷售、教育改為線上直播、遠距視訊醫療隨之興起，新媒體運用、網紅直播、電商、大數據也迅速廣泛應用在各行各業，有鑒於此，來自新媒體、電商、網紅培訓業界菁英和學界於2020年6月共同創辦了台灣新媒體發展協會，希望強化新媒體產業交流，並培植人才之養成。

自去年成立至今，台灣新媒體發展協會和旺旺中時媒體集團共同主辦了2020臺北網紅節，以年會論壇共同探討如何因應疫情下的宅經濟，現場並號召數十位網紅共同於現場選品直播帶貨，所有直播內容均導流至蝦皮購物，創下活動話题性，也帶動聖誕節前銷售熱潮。此外，併舉辦2021最佳潛力網紅獎，選拔出十位優質網紅，創下臺北網紅節最高聲量。

台灣新媒體發展協會理事長陳義文主持網紅簽約儀式(圖/太陽星網路科技公司提供)

台灣新媒體發展協會於今年八月主辦了TY Star網紅培訓營，參加培訓學員達上百位，充份將協會會員的業界資源投入在人才的培育當中，台灣新媒體發展協會理事長陳義文於網紅培訓營表示，後疫情時代線上經濟強勢成長，我們更能體悟到網路無遠弗屆，且加速網紅經濟時代的來臨，產業轉型、人才需求都是現在最重要的產業需求，很感謝協會會員傾注資源，讓本協會落實人才培訓的宗旨。

台灣新媒體發展協會主辦之網紅培訓營。(圖/太陽星網路科技公司提供)

因應網紅經濟趨勢，去年台灣新媒體發展協會舉辦第一屆臺北網紅節，邀集各路產業頂尖人士與會，盛況空前；今年再度和旺旺中時媒體集團共同舉辦第二屆【2021臺北網紅節】，論壇將深入探討未來發展趨勢，共同號召各大產業先進與KOL及網紅們，攜手開創行銷新紀元！

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