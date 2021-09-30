據外媒報導，美國以提高晶片供應鏈透明度為由，要求台積電、三星等代工業者繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等資料。對此，國民黨立委林為洲直呼「美國老大直接用搶的！」這關係台灣核心產業的競爭力與整體的國家利益，不容退讓。

為解決全球晶片荒，美國要求台積電45天內交出半導體供應鏈庫存及供應數據。根據韓國報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），23日全球半導體峰會中，提到政府要更多有關晶片供應鏈的訊息，以提高處理危機的透明度，甚至可能引用國防生產法迫企業就範，強迫交出相關資料。

對此，林為洲昨（29）日在臉書表示，這次是要求提供良率、客戶訂單、庫存資料，下次可能要求製程技術資料，「人為刀俎，護國群山不保？」且這關係著台灣核心產業的競爭力與整體的國家利益，不容退讓。

林為洲已為此提出專案質詢，並要求行政院針對美方要求我晶圓大廠提供機密資料，應做出具體因應措施，維護我核心利益。

對於美國要求台積電限期內交出機密資料，立委林為洲已提出專案質詢。（圖／摘自林為洲臉書）

而國發會身為台積電最大股東，台積電董事兼國發會主委龔明鑫今（30）日於立法院面對綠委林岱樺質詢時表示，董事會是一季召開一次，也許下次董事會公司會進行說明，未來也將在不影響保密協定的情況下對外說明。

當藍委曾銘宗追問，若報導屬實，政府要不要介入協調？龔則說，現在的情境假設，不便回答。曾銘宗鍥而不捨，多次詢問「要或不要」，龔都不敢回答，讓曾氣到要求主席暫停時間。