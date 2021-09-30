郭子日前推出新專輯《不絕於耳》。（祈菩行提供）

郭蘅祈（郭子）日前推出睽違24年新專輯《不絕於耳》，未料近來似乎遭遇水逆發威，先是被網路空穴來風的流言蜚語八卦攻擊，沒想到連他在1989年剛出道時發行的第1張專輯《純屬虛構》也被不肖業者復刻盜版，變成他現在得跟自己32年前的首張絕版專輯「對打」，郭子無奈表示：「這盜版商未免也太看得起我，竟然趁我發新專輯做宣傳時『復活』這張盜版專輯，拿來對打，真讓我哭笑不得。」

郭蘅祈當年推出出道作品後，公司隨之倒閉，錄音著作更是從此「純屬虛構」，讓這張專輯實實在在成為「絕版」作品，而這張古董黑膠在對岸甚至炒作到2000元人民幣，連愛收藏黑膠的重度玩家黃子佼都珍藏1張在家。如今盜版商以CD專輯形式上架，甚至還打著「純手工製作」，而且1張CD專輯更賣到500元台幣，讓郭蘅祈直說：「500元！我都沒膽在此時出實體專輯了。」

他前陣子遇到網路空穴來風的流言蜚語八卦攻擊，無奈表示：「被國師同學說中，正巧遇到水逆！」 也因此心情從低落到釋懷，除每天固定的瑜伽，更決定重拾網球拍，希望找教練把10年遺忘的球感找回來，並再度學習正確撃球的各種方式，不再因錯誤而受傷，「先前長期打網球造成運動傷害，讓我飽受足底筋膜炎之苦！開始練瑜伽之後，筋膜炎才慢慢的消失了。最近開始想重新學習網球，從各方面重新認識自己」。