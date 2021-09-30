封測族群2021年上半年營運淡季不淡、下半年旺季持續看俏，惟近期受諸多雜音干擾，股價表現普遍疲弱，今（30）日則跟隨台股指數同步回神，由華泰(2329)、捷敏-KY(6525)分別上漲3.9％及3.4％領軍，龍頭日月光投控(3711)、菱生(2369)及超豐(2441)漲逾2.5％居次。

台積電轉投資封測廠精材(3374)、欣銓(3264)雙雙漲逾2％，華東(8110)、典範(3372)、矽格(6257)及台星科(3265)齊揚逾1.5％，力成(6239)及台塑集團旗下福懋科(8131)亦漲近1.5％，僅鴻海旗下訊芯-KY(6451)小跌0.9％，表現相對偏弱。

TrendForce指出，大型運動賽事加持激勵大尺寸電視需求暢旺，IT產品續受惠遠距教學與居家辦公需求，加上車用半導體需求強勁及數據中心需求回溫等利多，支撐全球前十大封測業者第二季營收達78.8億美元、年增達26.4％。

展望後市，由於半導體持續缺貨、上游晶圓代工及IDM廠產能逐步增加，全球封測業者為因應需求持續成長，相繼提高資本支出擴增廠房設備。不過，由於全球仍受變種病毒肆虐，且封測重鎮的東南亞疫情仍相對嚴峻，使下半年封測產業仍存在不確定性。