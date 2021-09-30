參眾兩議院有共識避政府關門，激勵美期走高，台股今有傳產股撐盤，帶動指數盤中震盪翻揚後一路走高，12:30後更是急拉百點，指數最高達16994點，惟最後五分鐘搓合台積電遭賣壓調節，衝擊台股漲幅急縮，終場台股收漲79.31點、報在16934.77點、成交量2694.58億元；台股月線翻黑、9月指數跌555點；季線則終止連5紅、第三季台股指數跌820點。

傳出美國政府為解決晶片荒，強硬要求台積電等晶片業者45天內交出機密數據，台積電(2330)開低午盤後翻紅，也成為帶動台股上揚百點的功臣之一，惟終場壓回平盤，聯電(2303)則是早盤後翻紅一路上揚，漲幅2%，晶圓雙雄的回穩，也為台股帶來信心，另外，鴻海(2317)、日月光控股(3711)等均明顯反彈。

IC設計指標股聯發科(2454)股價未獲台股反彈帶動，開低震盪，午盤後跌幅收斂到0.5%以內，股王矽力-KY(6415)亦小跌震盪，其餘高價IC設計股信驊(5274)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)等也均回檔下跌，IC設計股今僅剩零星點火，世芯-KY(3661)攻上漲停。

航運、紡織、鋼鐵等傳產股今強勢吸金，為台股重要支撐。受到缺船缺煤等效應持續發酵，散裝BDI(波羅的海運價綜合指數)最新的指數收在5197點，漲幅4.73%，是2007年~2008年超級循環以來首見，散裝航運族群今新興(2605)、裕民(2606)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)、正德(2641)及四維航(5608)等業績、獲利跟著成長，今新興、裕民以及中航攻上漲停。

中鋼(2002)對11、12月鋼市行情看法仍為正向，加上不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價大漲，提振多頭信心，今鋼鐵股有中鋼領軍、大漲3%，不鏽鋼股也全數反彈助攻，鋼鐵股今類股指數大漲達3.1%。

紡織股隨著越南停工衝擊趨緩，大陸祭「能耗雙控」政策，恐衝擊大陸紡織產業鏈，轉單效應可期，集盛(1455)、東和(1414)、南紡(1440)、大東(1441)全數攻上漲停。

短線傳產漲價股也受到大陸限電及美股下跌影響，但因景氣及獲利趨勢往上、股價從7月最高點往下大幅修正後的本益比已經太過偏低，投資價值大幅出，投資價值大幅出現，另外，外資及投信三大法人持有傳產漲價股比重偏低，但持有電子股比重太高，當電子業景氣及獲利反轉往下且本益比偏高，傳產漲價股景氣及獲利往上、且本益比偏低。

分析師指出，儘管今日出現反彈，但台股基本面受大陸限電影響企業獲利，美國FED縮減購債、升息可能提前等變數。操作上在盤勢止穩之前，建議避開基本面有成長疑慮的標的，現階段盤勢仍有回測可能。