【覺醒】疫苗人紫魂神秘商店特賣、演唱會主題活動、
雙十節應景雙倍收益等強檔活動同步亮相！
由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日宣布，因人類汙染地球而誕生，形象突變的地球使徒「【覺醒】疫苗人」限時招募活動將於 10 月 1 日起震撼啟動，熱血招募周邊紀念也將激烈展開。此外，【覺醒】疫苗人紫魂神秘商店特賣、演唱會主題活動等多元活動也即將於遊戲中與玩家們見面。且為歡慶即將到來的雙十國慶假期，營運團隊特別推出專屬禮包、雙倍收益活動，凡於指定時間挑戰經驗、金幣、訓練等副本，即可獲得雙倍虛寶掉落，如此大手筆的加碼活動再搭配實力堅韌的強力角色登場，喜歡《一拳超人：最強之男》繁中版玩家們千萬別錯過此次熱鬧活動！
《一拳超人：最強之男》形象突變的地球使徒「【覺醒】疫苗人」狂暴實力技能全新亮相！
【覺醒】疫苗人，災害等級為龍級，因人類汙染地球而誕生的怪人，自稱為順應地球的意志而生，要代表地球消滅身為病菌的人類。頭上長著兩根觸角，擁有飛行能力，憤怒時變身會使體型、攻擊力隨之增大。
SSR超能怪人 【覺醒】疫苗人
●聲優：中尾隆聖
●系列：超能
●陣營：怪人
●定位：力場引爆，多次不屈
●技能：
＞普攻：穿刺銳爪。對單體目標2連擊造成120%攻擊傷害，並有100%機率使目標陷入「力場」1回合(行動前受到150%攻擊力的持續傷害)。
＞絕技：狂野撕裂。對全體敵方目標3連擊造成150%攻擊傷害，若處於「變大」狀態則提高50%持續傷害，並有100%機率使全體敵方目標陷入「力場」1回合(行動前受到160%攻擊力的持續傷害)。
＞被動：暴烈使徒。任一角色行動後，敵方全部「力場」被「引爆」(原傷害立刻轉化為100%引爆類型傷害)，每回合3次。引爆後進入「變大」狀態，受到致命傷害後會以自身最大生命的50%復活(最多2次)。永久增加自身生命值。
《一拳超人：最強之男》形象突變的地球使徒「【覺醒】疫苗人」限時招募紀念活動全面來襲！
【活動1】「【覺醒】疫苗人」限時登錄
●活動時間：2021.09.30 05:00 - 2021.10.07 05:00
●活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。
天數 ｜獎勵內容
第1天｜限時招募券x1
第2天｜升星補給券x1
第3天｜限時招募券x1
第4天｜升星補給券x1
第5天｜限時招募券x1
第6天｜升星補給券x1
第7天｜限時招募券x2
【活動2】「【覺醒】疫苗人」限時招募
●活動時間：2021.10.01 05:00 - 2021.10.13 05:00
●活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR怪人「【覺醒】疫苗人」
【活動3】「【覺醒】疫苗人」限時招募回饋
●活動時間：2021.10.01 05:00 - 2021.10.13 05:00
●活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。
抽卡次數 ｜獎勵內容
10 ｜ 怪人中級天賦包x20、怪人初級天賦包x20、金幣x5000
30 ｜高級超能徽章x15、普通徽章隨機箱x5、金幣x5000
50 ｜升星卡x2、專屬晶片x100、金幣x5000
80 ｜怪人核能x15、初級磁片隨機箱x20、金幣x5000
120 ｜怪人潛能晶片x8、中級磁片隨機箱x20、金幣x5000
150 ｜【覺醒】疫苗人碎片x5、【覺醒】疫苗人之魂x1、金幣x5000
180 ｜【覺醒】疫苗人x1、【覺醒】疫苗人之魂x2、金幣x5000
【活動4】「【覺醒】疫苗人」角色試煉
●活動時間：2021.10.01 05:00 - 2021.10.13 05:00
●活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「【覺醒】疫苗人」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。
任務說明｜獎勵內容
獲得【覺醒】疫苗人｜鑽石x30、大罐經驗飲料x50
【覺醒】疫苗人界線突破達到紫色｜專屬技能書隨機箱x20、大罐經驗飲料x50
【覺醒】疫苗人限制解除達到3星｜【覺醒】疫苗人形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50
通關角色試煉關卡第1關｜高級武裝徽章x3、大罐經驗飲料x50
通關角色試煉關卡第5關｜金幣x50000、大罐經驗飲料x50
通關角色試煉關卡第10關｜【覺醒】疫苗人碎片x3、大罐經驗飲料x50
在角色試煉中使用【覺醒】疫苗人上陣2次｜擴展經驗卡x50、大罐經驗飲料x50
在角色試煉中使用【覺醒】疫苗人上陣3次｜【覺醒】疫苗人碎片x3、大罐經驗飲料x50
※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準
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