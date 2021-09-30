今天在大聯盟場上光芒以7：0完封太空人，對於已確定闖進季後賽的他們來說信心再提升，因為太空人目前戰績是92勝66敗，也即將闖進季後賽，可不是好惹的對手，而兩隊仍都派出主力陣容應戰，誰也不讓誰，光芒總計敲出11安(含2轟)高效灌進7分，全場讓太空人僅擊出3支安打。

Wander Franco tied Frank Robinson for longest on-base streak by a player 20 years-old or younger (43 games) 👏



(via @MLBPipeline)pic.twitter.com/MuBfHqEA2f — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 30 2021

這場比賽光芒20歲新秀法蘭柯(Wander Franco)仍有上場，他以先發第二棒游擊手身份出賽，他要挑戰聯盟20歲(含)以下最長連續上壘紀錄，他沒讓大家失望，本場他總計5打數揮出3安打，將連續上壘紀錄推進到第43場，追平法蘭克羅賓森(Frank Robinson)1956年創下紀錄，法蘭柯成功寫下歷史。

法蘭柯這超狂紀錄從7月26日已開始，雖然中間有因傷沒上場過，但回歸後仍相當活躍，前陣子他以連40場上壘追平光芒隊史紀錄保持人強尼戴蒙(Johnny Damon)，後者曾於2011年締造此紀錄，接著法蘭柯前天以41場正式超越，而昨天3打數無安打，但靠8局選到保送續寫第42場紀錄。

今天表現不用多說，首局就靠二壘安打上壘，第二次打擊遭飛球接殺，第三次遭一壘刺殺，第四次擊出一壘安打，最後一次仍敲出一壘安打，雖沒打點進帳，但5支3優秀表現讓他打擊率升至.290，是今天光芒先發九棒裡最高，可見他能締造連續上壘紀錄絕不是靠運氣。

法蘭柯接下來要繼續挑戰歷史，若能在下一場比賽成功上壘，就能超越法蘭克羅賓森，成為20歲(含)以下聯盟連續上壘最長選手，目前例行賽已接近尾聲，相信他想用此紀錄為季賽畫下美好句點，帶著這股氣勢衝擊季後賽，並繼續得到教練信任出戰先發位置。