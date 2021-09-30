蔡姓女子2019年送高齡88歲的阿嬤至高雄榮總急診，透過護理站放置的仲介名片聘請一名越籍女子來協助照顧，沒想到遭移民署專勤隊查獲是逃逸外勞，挨罰10萬元。蔡女不服向市府提訴願遭駁回，再提行政訴訟，高雄地院認為蔡女未善盡查證義務有過失，仍判駁回。

2019年10月15日，蔡女阿嬤病危入住高雄榮總，由於家人白天仍需上班工作，便直接到護理站拿了張上面寫著「柯柏棻」的看護仲介名片。透過仲介安排，緊急找來一位懂台語的越南籍看護照顧阿嬤，每天收取看護費2200元。

數天後，移民署專勤隊到病房查訪，經查才發現越南籍看護是逃逸外勞，蔡女事後收到勞工局處分書，依違反就業服務法罰款10萬元。

蔡女不服，明明是透過醫院護理站拿到的名片請到看護，卻要承擔雇用非法外勞的責任。一查才發現，名片上「柯柏棻」根本是假名，一切都是陷阱。蔡女不服向市府提訴願，強調基於信任醫院和仲介，沒有詳查看護身份，最後遭駁回。

蔡女再提行政訴訟，高雄地院認為，蔡女未善盡身分查證注意義務，勞工局也酌減裁罰罰鍰10萬元，低於法定鍰最低額15萬元，認事用法並無違誤，最後仍駁回蔡女之訴。