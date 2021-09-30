柯文哲今日出席捷運局與AAC團隊簽約，並在看板上留下簽名。（黃婉婷攝）

台北捷運環狀線南北環段命運多舛，土建工程今年歷經二度流標，目前進度慘掛零，北市捷運局在通盤檢討後重新公告開標，預計10月底決標，但順利與否仍是未知數。不過機電系統標已在1日順利決標，並於30日在台北市長柯文哲的見證下正式簽約，預計2028年底與營運中的西環段進行整合。

橫跨雙北的環狀線被視為柯市府任內重大建設，第一階段、西環段去年順利開通；第二階段、南北環段原先預計年底開工，卻接連遭遇疫情衝擊、搶工失利，6個區段標自2月招標至今全軍覆沒，現已重新招標；第三階段、東環段則仍待交通部審核中。

雖然土建工程連連失利，但北市捷運局近日對外宣布，南北環段機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案已在1日順利決標，宣告環狀線第二階段工程正式展開，開工後即可啟動設計作業，後續再配合土建各區段時程進場施工，預計2028年底與第一階段進行系統整合。

柯文哲今日出席捷運局與AAC團隊簽約時表示，受疫情影響，國內公共工程招標面臨營建原物料價格上漲、供應鏈斷鏈及缺工問題等考驗，此次南北環機電系統標順利完成招標，定能帶動其他捷運土建工程標案順利推動，他也要官員們「從今以後好好工作」。

捷運局說明，本次共採購29列電聯車，配合南北機廠進行列車調度，本次系統標涵蓋新建路段18座車站、1座機廠及20.66公里路線外，尚包含西環段系統整合工作及電聯車設備更新，契約內也將東環段納入後續擴充範圍。

捷運局表示，環狀線南環段及北環段作為第一階段的營運路線的延伸，南端自大坪林站行經文山區至動物園站，與文湖線交會轉乘，長5.7公里，設6座地下車站。北端則由新北產業園區站經過新莊、三重、蘆洲、士林後與文湖線劍南路站交會，總長14.9公里，設12座地下車站。

捷運局副局長陳耀維會後受訪表示，南北環段歷經二次流標後，現已進行通盤檢討，決議動用總預算內的預備金，提高各區段標的預算，並將南環段切分為2區段標，分階段開挖，增加廠商投標誘因，目前北環段5區段標、南環段2區段標已陸續對外公告，預計10月底決標。