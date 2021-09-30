男子亮槍強行闖住家 基隆警搜出1槍及5發子彈。

年約50歲張姓男子昨天凌晨前往基隆市暖暖區金華街，想進入以前租借的住所，遭現在租住友人阻擋，雙方爆發口角，張男疑似亮槍強行進入，警方接獲通報，在住戶同意後進入搜索，查獲1把槍枝、5顆子彈，將張男依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

據了解，張男是台北市警察局列管的毒品調驗人口，昨天凌晨前往過去在基隆暖暖區租借地，想要進入時，遭到住戶拒絕，竟開始在現場叫囂，甚至疑似掏出槍支，雙方爭吵聲響嚇壞鄰近住戶，有民眾趕緊報請警方到場處理。

基隆市警察局第三分局八堵分駐所接獲通報後，立即會同偵查隊員警到場，經住戶同意後，帶同張男進入屋內搜索，於廚房冰箱旁的藍色格紋袋內查獲手槍1把、子彈5顆。張男坦承槍枝及子彈是他所有，全案依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

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