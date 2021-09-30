驚悚電影《哭悲》日前入圍美國德州奇幻影展，由於電影的手法充滿末日寓意，敘述因為不明病毒傳染造成人類喪心病狂而肆虐殺人的情節，在美國德州奇幻影展(Fantastic Fest)獲得相當大的迴響和矚目，拿下恐怖類型項目(Horror)獲得最佳影片與最佳導演的殊榮。該片由加拿大籍導演賈宥廷率領台灣製作團隊完成，無論演員或劇組都是100％的Made in Taiwan。

由朱軒洋、雷嘉汭（原名雷嘉納）、王自強、邱彥翔主演的《哭悲》，在今年年初上映後即收到許多國外影展邀約，而在美國有舉足輕重地位的德州奇幻影展更頒發《哭悲》恐怖類雙料大獎！獲得最佳導演的賈宥廷聽到這個好消息非常開心地說：「天啊！非常感謝德州奇幻影展給我這項榮譽！我要特別感謝麻吉大哥黃立成和可愛的台灣人民，台灣等於是我第二個故鄉，是我成年過程中最重要的一部分！我迫不及待想要開始下一步計畫！」

男主角朱軒洋最近也因為《天橋上的魔術師》入圍了金鐘獎，聽到消息也相當開心，很替導演興奮！而女主角雷嘉汭最近一直忙於廣告及電影前製工作，她說：「這是一部傳遞人性本惡的電影很開心也很榮幸被國際看到 ，希望喜歡恐怖類型片的大家可以繼續喜歡支持 《哭悲》 謝謝美國德州奇幻影展，也謝謝大家！！」