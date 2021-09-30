衛福部部長陳時中。（圖／本報資料照）

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行迄今近1年半，隨著全球各國開始走向與病毒共存，該條例是否應重新檢討，今立院召開公聽會，多數與會學者主張，該條例除了欠缺明確原則，也沒有最長時間限制，立法院應思考修法，將「短時間的違章建築」納入《傳染病防治法》。

立法院司法及法制委員會今針對防疫措施法治爭議召開公聽會，委員會召委葉毓蘭指出，防疫紓困振興特別條例內容不明確、不具體，其中第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，形同空白授權行政機關有無限大的權力，政府一旦濫權危險就愈大，當初以為特別條例只是暫時的應變規定，現在顯然有必要修法。

銘傳大學公共事務系教授紀俊臣表示，防疫特別條例第7條應該要有基準，即便是內部規範也要有基準，而不是每天透過記者會在改變，這是不對的。尤其，當制度必須適用全國性，不能總是說有跟學者專家開會，但卻沒有會議記錄。他強調，至少要訂定一個授權的法規命令，且要依照《行政程序法》第151條授權必須明確，避免存在最忌諱的空白條款。

政大法律系教授詹鎮榮表示，政府公告的法律性質是法規命令、職權命令或一般處分，但現在可看到每天下午2點，當指揮中心揭露下階段防疫措施時，往往記者會一結束地方政府就執行，但從法學來看，公告內容是從新聞一出來就生效嗎？他說，特別條例制定後就完全委諸行政部門以「概括條款」的方式處理，不是不行，畢竟疫情就是著重緊急應變，但若要與病毒共存，立法部門要逐步將法制基礎填補起來。

台大法律系林明昕也指出，特別條例可說是《傳染病防治法》的特別法，但現在如果要去修，就要注意跟《傳染病防治法》的關聯性是怎麼樣，一起處理掉，不能像在打乒乓球，最後不知道該明確適用，這樣子的立法會是非常失敗的。他說，如果認為已經不需要特別條例，就可以在《傳染病防治法》設專章把新冠病毒的問題放進來，朝這樣的概念來修正。

東吳大學副校長董保城表示，在特別條例之下，中央疫情指揮中心指揮官不只主導防疫，還主導台灣整個經濟、民生發展，連學術交流都包含在內。他認為，各國為了防疫，沒有人是以單一一部特別條例就將整個防疫、紓困、振興都包含在內，而且特別條例一通過就執行將近1年半，「條例已經達成使命了，現在是該回歸傳染病防治法。」

台大法律系教授林明鏘更直言，特別條例第七條就是霸王條款，雖然是為了控制疫情得實施必要應變措施，但實際上文字的不明確，已違反《憲法》明確性原則；尤其該特別條例欠缺時間最長限制，他認為立法院對此不能沒有聲音，應修法將該條例加上「2個月」的時限，如果時間到了立法院不允許延長，等時限一到就自動失效。他說，台灣應邊做邊學，但特別條例中就是暫時性的，如今各國都逐漸認知到必須與病毒共存，就要想想要不要把短時間的違章建築納入傳染病防治法。

對此，法務部政務次長陳明堂僅回應，去年訂定特別條例時並沒想到疫情會這麼久，或許真的有不周的地方，但對於被外界質疑擴權的條例第7條，其實這1年多來，根據CDC法制單位調查，真正運用第7條所發出的行政命令不到10個，多數都是依照《傳染病防治法》37條處理。

衛福部次長石崇良則說，對於很多管制措施，多數無法事先預期，多是引用《傳染病防治法》37條。有關特別條例第7條，都是因為情況緊急，或囿於修法緩不濟急的臨時性措施，例如對於教職員、學生、醫事人員的出國限制，都是因應臨時性突發狀況才會實施。但對於特別條例是否應回歸《傳染病防治法》，則未特別表達立場。