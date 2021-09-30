餐飲業全面搶攻五倍券商機，瓦城泰統集團動員旗下「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月泰 BBQ」及中式「1010湘」、「時時香」及創意南洋料理「YABI KITCHEN」共7大品牌，推出實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」三大通路優惠大禮包，其中實體門市優惠大升級，不限支付方式可享指定菜色最高6折優惠，累計最高25倍回饋。

瓦城泰統集團表示，2021／10／08至2022／04／30的五倍券可使用期間，以任一面額振興券至旗下品牌消費(適用數位及紙本振興券、好食券)，同桌每人皆可獲異國美味「FUN大回饋券」實體券1張，下一次憑券至該品牌實體店面消費，即可以500元兌換指定招牌菜，最高享6折優惠。

掃描實體券上QRcode加入LINE好友，再贈三大通路振興優惠電子券，累計最高25倍回饋包含(一)實體門市：七大品牌指定招牌菜最高6折優惠、（二）線上點餐平台外帶滿額折價：大心消費滿450元現折88元，其餘6品牌則為消費滿1500元，折抵388元，等同8折優惠！(三)線上美食平台「瓦城商城」：單筆消費滿千9折券1張。

振興優惠全面升級，延續去年500元享指定招牌菜6折價的振興優惠，只要以任一面額振興券消費一次，就大手筆送其他6品牌振興優惠電子券，下一次消費方可使用；週一至週五平日時段，皆可持官方LINE優惠票夾中的電子券享優惠、且不限支付方式。