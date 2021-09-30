國內疫情趨緩，台鐵、高鐵已無售票成數限制，但高鐵仍實施全車對號座，且仍暫停定期票、回數票使用，儘管高鐵繼續實施「10月通勤有禮」優惠，仍被通勤族批評不方便。交通部政務次長陳彥伯回應，會考量疫情及旅客需求，能否恢復自由座，最快下周把方案報給中央流行疫情指揮中心。

新冠肺炎本土疫情升溫後，疫情指揮中心下令高鐵實施全車對號座，以便掌握乘客資料，當時旅運量下跌，因此未引發民怨。但疫情趨緩之後，自由座限制沒有解除，讓旅客明顯感受到車票難買，加上定期票、回數票暫停使用，通勤族的成本也高出好幾成。

據悉，台灣高鐵公司希望解除自由座禁令，數度被指揮中心打回票，認為高鐵應優先恢復整體班次。但高鐵在尖峰時段發車已達極限，沒有辦法再增加，恢復離峰班次沒有意義，重點卡在自由座，引發業界人士批評，疫情指揮中心是「外行領導內行」。

陳彥伯表示，交通部與高鐵公司會就2個方向研究，一是疫情、二是旅客需求，有關這樣的檢討，每周都會進行相關會議，希望盡快能有結論，最快下周可以報給疫情指揮中心定奪，而高鐵定期票、回數票，甚至台鐵的站票，都會一併考量。

高鐵公司則說，在自由座恢復之前，會繼續推出「10月通勤有禮」回饋通勤族，凡TGo會員於10月1日至31日購買同一區間對號座車票次數達34次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋。

高鐵公司11月初將統計符合資格者，將購票總額25％轉成TGo紅利點數，並於11月10日歸入TGo會員帳戶，搭乘越多回饋越多，每個會員帳戶回饋上限為62次。