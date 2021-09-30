今天新北市本土+0！中央流行疫情指揮中心今（30）公布國內無新增本土病例。因疫情趨緩，新北市明(10月1日)起，將有條件開放醫療院所、長照機構，另外熊猴森樂園與其他公園遊戲場同步開放，會做好人流管制、實聯制、全程戴口罩，並每日清消2次。

直播》新北＋0，明起公園遊戲場、醫療院所放寬管制，侯友宜最新說明。

新北校園集體接種今天下午即將結束，對於已滿12歲國小生，以及未完成國、高中校園集中當日施打者，市府也宣布將於10月1日起至10月15日進行補打。侯友宜也宣布，公費流感疫苗分階段施打，將從10月1日起新北680間醫療院所開打。

恩主公醫院誤打未稀釋疫苗原液，目前仍有7人住院觀察，大部分人都是手臂疼痛，狀況穩定，調查報告將會再10月3日出爐，屆時將公布給社會大眾。

全國運動會將在10月16日起進行賽事，侯友宜強調，因為疫情，賽事人員須提供快篩陰性證明、PCR陰性證明或接種疫苗14天以上證明三擇一，並加強清消，民眾現階段還不容易開放入場，不過現在場館有25％容留空間，可視疫情發展滾動檢討。