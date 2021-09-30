國民黨主席當選人朱立倫30日下午到台南謝票，特別感謝前台南市議長李全教(左)。(曹婷婷攝)

國民黨主席當選人朱立倫30日下午到台南謝票，不少支持者爭相合影。(曹婷婷攝)

國民黨主席當選人朱立倫30日全台謝票感恩行程，下午到台南謝票，被問到台南市向來是國民黨的艱困選區，明年台南市長迄無人選浮出檯面，他說，下周二就任黨主席後，就會以最快速度成立選舉對策委員會，全面布局與討論。

他表示，雖才當選第5天，但國民黨已經改變，也愈來愈強了，立法院開始硬起來，我們要全面作戰。他說，民進黨不承認3＋11是破口，死800多人，紓困也不發現金，最好的振興券是新台幣，五倍券浪費錢也找民眾麻煩。

他呼籲，年底公投，台南鄉親都要出來投票，讓民進黨知道百姓對執政黨的不信任，讓民進黨漏氣。明年底市長、議員、里長選舉，台南鄉親也一定要團結，國民黨、無黨也要團結起來，戰贏民進黨，接下來，目標是2024年拿回政權，讓百姓日子好過一點。

他拜託台南鄉親士氣要開始高昂，接下來選舉都要戰贏。他也特別感謝前台南市議長李全教，「這個朋友很義氣，為我全台拚透透」，他也打趣，他和李都是博士，「但我看來正派，他像黑社會。」他隨後補充，這是李一貫的自我調侃。

目前淡出政壇的李全教說，他是以民間友人身分投入輔選，朱立倫當選高興一下就好，未來任重道遠，眼前目標是2022年，市長、議員、里長選戰一定要贏得漂亮，更重要的是，2024要贏回政權，大家都希望把政權拿回來，他還舉自己為例，「我被凹蠻成這樣，2024沒拿回來，什麼都是假的。」