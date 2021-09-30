美國好萊塢31歲女星達珂塔強生（Dakota Johnson），2015年在《格雷的五十道陰影》系列電影中，因飾演「安娜塔希婭」一角而紅遍全球，陸續又在《單身啪啪啪》、《天后小助理》等電影中展現精湛的演技，人氣扶搖直上。而即將推出新電影的她，在今天所舉行的首映會上，以一襲鏤空馬甲裝性感出席，瞬間成為全場矚目的焦點。

一年一度的影壇盛會「第59屆紐約影展」（New York Film Festival，簡稱NYFF），今年於美國時間9月24日盛大展開，也將於10月10日結束。而即將推出新作品《失去的女兒》（The Lost Daughter）的達珂塔強生，也在今日受邀與同劇演員一同登上紐約影展首映會的紅毯。

只見達珂塔強生剛抵達現場時，穿著一件黑色西裝外套，內搭低胸馬甲衣與皮革長褲，看起來帥氣又不失性感。沒想到一登上紅毯脫掉西裝外套，才發她裡面所穿的蕾絲馬甲衣整件鏤空，性感的造型設計經過燈光一照，使她飽滿北半球與凹凸有致的好身材若隱若現，對比一旁其他女演員的穿搭，達珂塔強生更加性感，搭配她迷人又靦腆的笑容，電得網友忍不住大讚「如此性感的衣服，我卻還覺得有點小清新」、「眼睛太美了」、「美慘了」、「這套真性感」、「笑起來真甜」、「大美女一枚」、「身材還是一樣辣」。