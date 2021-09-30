通霄鎮新埔社區長輩們利用退潮時在潮間帶挖掘野生蚵仔。（謝明俊攝）

新埔國小校長王慶華向學生介紹大甲蓆帽是如何編織完成的。（謝明俊攝）

公館國中校長方麗萍負責講解國際知識課程。（謝明俊攝）

信德國小學生們主動扮演環保小尖兵，自動拾撿海堤上海廢垃圾，協助淨灘。（謝明俊攝）

大同國小學生們主動扮演環保小尖兵，自動拾撿海堤上海廢垃圾，協助淨灘。（謝明俊攝）

新埔國小校長王慶華介紹海埔社區特有的湧泉。（謝明俊攝）

來自苗栗4個小學的80名學生，30日齊聚通霄鎮新埔美麗海濱，進行一場別開生面的海洋生態之旅，結合國際教育知識及苗栗慢魚海洋生態保育，透過參觀新埔社區，了解海口聚落文化，潮間帶生態，再藉由淨灘活動，讓小朋友們實際體驗生態保育的重要。

苗栗縣政府推動苗栗慢魚活動，除了促銷苗栗海線觀光外，還有一個重要使命，就是將海口聚落文化及海域生態保育結合，能夠讓海洋成為世世代代可以親近生活的場域。因此，縣府教育處原本計畫在今年5月間就舉行這場「海好有你」活動，但因遇到疫情影響延遲。

為了信守當初給學生們的承諾，教育處長邱廷岳在目前疫情降級解封下，指示恢復辦理，而且當初在規畫行程時，為了讓學生們最能實際了解濱海生態，特別指示由通霄鎮新埔國小負責導覽活動行程。

位在通霄鎮新埔社區的新埔國小，是苗栗唯一「海洋教育創新課程與教學研發基地」，校園與大海間只隔了一道長長海堤，所有學生都是從小看著海長大，現任的校長王慶華就是新埔土生土長的在地人，對於當地一草一木如數家珍，由王慶華擔任導覽，讓學生們能了解到最原汁原味的海口聚落文化。

30日一早，包括頭份市信德國小、建國國小及苗栗市大同國小60名學生，在地主新埔國小師生的歡迎下來到新埔活動中心，旁邊一路之隔就是大海，學生們爬上海堤觀海，心情立刻飛揚起來，興奮地在海堤上爬上爬下。

教育處為了這次活動，特別指示公館國中校長方麗萍擔任國際教育課程，來迎接國際教育2.0的上路，再由王慶華實際帶著學生們漫遊新埔社區，了解手工大甲蓆帽是如何編織出來？隨處可見的湧泉是如何出現在每家每戶門前，社區的阿公阿嬤們是如何利用退潮時，在海濱潮間帶上挖蚵仔，新埔海濱石滬是如何讓人抓到魚，這些知識透過王慶華生動的解說，讓小朋友學習更有趣更生動。

苗栗縣長徐耀昌就指出，苗栗縣非常重視國際教育政策，今年正逢國際教育2.0上路，目前全縣共有20所學校通過申請SIEP計畫，這一次將國際教育拉到海灘來上課，實屬難得，而新埔國小有台灣最靠近海洋小學的美稱，與大海為鄰是學校的一大特色，不僅海景很漂亮，還看得到白海豚，走進潮間帶進行生態課程非常方便，而信德國小等3所學校並不靠海，所以學生對於海洋較為陌生，四校一起合作上課，「海好有你」，透過實際海洋體驗課程具體化學習海洋教育，帶領學生迎向海洋，能夠與海洋永續共生的觀念。

教育處處長邱廷岳說，台灣是一個四面環海的國家，每一位國民都應具備認識海洋、善用海洋與愛護海洋的基本能力與情操，讓學生看到大自然的奧妙，培養學生愛海、親海之心，實際展現珍惜海資源、愛護海環境與尊重生命之行動。