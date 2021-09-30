公視即將推出年度最爆笑、療癒人心的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，由《噬罪者》導演賴孟傑執導，並以同劇奪下金鐘獎最佳女配角的蔡淑臻不計形象搞笑演出，搭檔今年以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎最佳男配角的朱軒洋，在首度釋出的30秒前導預告中，她還大膽脫掉內褲、轉身撲倒朱軒洋，兩人展開激吻與大噴鼻血的裸露畫面，高冷女醫師與強猛小鮮肉的「姊弟戀」組合令人耳目一新。

《村裡來了個暴走女外科》首度釋出30秒前導預告與主視覺海報，完全打破觀眾對於蔡淑臻原有的印象，海報上她嘴裡叼著牙籤、表情一副「姐不好惹」的模樣，活潑又叛逆，完全反映了劇中小劉醫生的個性。蔡淑臻完美演繹瘋狂又不失專業的暴走醫師形象，面對如此高難度的挑戰，她直呼：「每次在不同情境做選擇的時候，真的很難拿捏要讓觀眾看到哪一個面向的她？」

蔡淑臻打破形象扮邋遢女醫生。（公視提供）

蔡淑臻完美演繹瘋狂女醫生。（公視提供）

預告快節奏的影像切換不同面貌，蔡淑臻每個動作及眼神，都讓人忘卻她先前的高冷形象，展現喜劇搞笑天份。她先是手拿香腸、眼看猛男，好色之心藏都藏不住；又抱著酒瓶狂灌、蛋糕狂吃，甚至上演噴火秀，讓人猜不透她到底是何方神聖。暴走行為之餘，蔡淑臻穿上醫師袍後仍架勢十足，讓導演賴孟傑讚嘆不已，並坦言：「她是我心中暴走女外科唯一人選，從我第一天把原著小說交給她到現在沒有質疑過。」先前在《鑑識英雄》、《噬罪者》就合作過的兩人，這次更成了共患難的創作夥伴，蔡淑臻自劇本開發階段加入，到拍攝、後期她都全程參與，導演賴孟傑説：「這次的創作，更難得可貴的是，我從她身上學到了我不會的東西。」

《村裡來了個暴走女外科》是一部療癒人心的醫療喜劇，蔡淑臻推薦觀眾：「能以非常放鬆的心情觀看，不論是配飯、配零食和朋友聊天都好！」她也期待，若本劇能療癒到醫療人員，或是讓社會大眾面對辛苦的醫療人員時更有同理心，就太好了！導演賴孟傑則表示：「希望觀眾能感受到輕鬆、有趣、簡單的外表下，包含著想說的議題，但想把故事說得簡單，那實在是太不簡單了。」

《村裡來了個暴走女外科》改編自劉宗瑀醫師的同名小說，由《噬罪者》導演賴孟傑執導的醫療喜劇，女主角為去年以《噬罪者》拿下金鐘獎最佳女配角獎的蔡淑臻搭檔今年以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎最佳男配角的朱軒洋。劇情描述女外科醫師小劉來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密，自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。《村裡來了個暴走女外科》由公共電視出品，十三月股份有限公司製作，共計10集，將在今年12月25日於公視首播。