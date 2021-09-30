台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網《17週年慶》10月1日起登場，在推出多項限定優惠促銷下，富邦媒預估可帶動今年momo週年慶銷售成長近40%。

10月進入週年慶大檔，富邦媒旗下momo購物網《17週年慶》10月1日起登場，富邦媒表示，今年momo週年慶除祭出三大好康回饋，包含「首三日滿額加碼5%momo幣回饋」、「下單抽SAMSUNG摺疊機」、「天天簽到免費領momo幣」；專櫃美妝第二波《美妝週慶狂歡》也趁熱出擊，10月1日到10月30日指定專櫃商品享10%momo幣回饋無上限、消費滿5000再抽iPhone13新機，10月1日及10月13日有資生堂、萊雅二大集團超級品牌日等。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，8月合併營收約72.2億元，月增0.71%，年增31.7%，再創歷年同月新高，累計1至8月合併營收550.1億元，較去年同期成長32.4%，亦是歷年同期新高。

富邦媒因外部第二大股東南韓「WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.」申報轉讓3800張持股，引發市場賣壓出籠，致使近期股價快速拉回，今天則隨台股反彈收紅，股價站回1600元關卡。