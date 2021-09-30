首批客製化BNT到貨！ 陳時中秀包裝標籤：與契約相符

首批54萬劑客製化BNT疫苗今天清晨運抵台灣，指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會秀出最新的BNT客製化外觀，開心表示與合約內容相符，興奮到一度把客製化標籤的BNT圖片都拿反了。

從陳時中秀出的客製化BNT標籤可看到，上面沒有任何簡體字樣，與指揮中心的樣本幾乎相同，至於BNT疫苗瓶身以及外包裝也都是英文字，讓陳時中很滿意，標籤與合約內容相符。

圖為今天運抵台灣的客製化BNT標籤。(指揮中心提供)

圖為客製化BNT疫苗瓶身。(指揮中心提供)

指揮中心表示，由慈濟、台積電與永齡共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，目前已到貨238萬劑，分別是9月2日抵台的93萬劑、9月9日運抵的91萬劑，以及今天到貨的54萬劑，陳時中表示，永齡今公布明天還有60多萬劑BNT抵台、以及下周二(10月4日)再到貨20多萬劑，非常期待。

圖為首批客製化BNT外包裝。(指揮中心提供)

首批客製化BNT誰可以打到？發言人莊人祥表示，由於校園BNT疫苗缺口從原本預估的30萬劑，減少至16萬劑，以及給第九輪的BNT疫苗外，預計第11輪會開放打BNT，年紀會從49歲往下開放，預計施打時程在10月13至20日左右。

但陳時中再度強調，BNT還是會以第一劑施打為主。至於莫德納疫苗何時會再到貨，陳時中只說一句，「莫德納應該也有機會會來」。