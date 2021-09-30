曹汝貞在《High Class上流謊言》力抗惡意滿滿的人際關係。（愛奇藝國際站提供）

李荷妮在《One the Woman雙重人生》武打戲不少。（愛奇藝國際站提供）

近期熱門韓劇掀起一波「大女主」風潮，九月初由《人間失格》全道嬿打頭陣，《High Class上流謊言》曹汝貞、《柔美的細胞小將》金高銀、《One the Woman雙重人生》李荷妮、《Hometown返鄉》韓藝璃都陸續登場，韓國國民女王全智賢壓軸於10月23日以愛奇藝原創劇集《智異山》與全球觀眾見面，六位實力派女星齊聚愛奇藝國際站，儼然形成「演技天后宮」，作品涵蓋搞笑、浪漫、懸疑、深沉等風格提供劇迷多元選擇。

2016年首度跨足電視劇的金高銀，至今每一部作品皆為人津津樂道，男神級合作對象孔劉、李敏鎬、朴海鎮讓不少粉絲羨慕，今年演出《柔美的細胞小將》，透過自然演技將女主角金柔美詮釋得活靈活現，扭轉開播前大眾不看好的評價，去年以渣男形象令觀眾氣得牙癢癢的安普賢，這次化身純情宅男具雄，與愛情至上的柔美展開甜蜜又浪漫的愛情故事，本劇除了主要演員外，最吸睛的亮點就是男女主角內心世界的各種「細胞們」，如理性、感性、本我及愛情細胞等，甚至出現令人意想不到的細胞，一餓就變大的「嘴饞細胞」、壓力積太久就發飆的「歇斯底里細胞」以及主導慾望的「嘿咻細胞」和「嘿咻暴龍」，因細胞們輪番上陣形成觀眾看到男女主角「內外連動」的各種有趣反應，假笑、發呆、暴走和萌生想親密接觸的衝動，趣味十足又無厘頭的劇情令人捧腹大笑。

另一部以喜劇題材吸引觀眾注意的《One the Woman雙重人生》，由喜劇天后李荷妮攜手暖男李相侖共同演出，雙李搭檔同為首爾大學高材生，開播前就引發熱議，並擁有「學霸CP」的封號。劇中李荷妮一人分飾兩角，流氓檢察官趙妍珠因一場突如其來的車禍而失憶，以豪門媳婦姜美娜身分捲入爾虞我詐的集團鬥爭，李荷妮發揮精湛演技和絕妙喜感，還在劇中施展拳腳，展現一個打十個的霸氣，卻也不計形象的遭人埋在土裡，明快、緊湊的節奏和不停反轉的劇情衝出亮眼收視，在男女主角紛紛發現「失憶姜美娜」非正主後，故事進入新一波高潮，期待「學霸CP」一同挖掘出更多幕後真相。

韓國大滿貫影后全道嬿睽違五年演出愛奇藝原創劇集《人間失格》，以她擅長的細膩演技刻劃迷失於日常的女子李富情，與同樣迷失人生的青年李康宰(柳俊烈 飾)邂逅，開啟一段相互療傷、拯救彼此的人生旅程，貼近真實人生的情節引起不少觀眾共鳴；近年以電影《寄生上流》的富太太人氣再度翻紅的曹汝貞，新作《High Class上流謊言》飾演一夕之間失去事業和丈夫的律師宋汝蔚，身處惡意滿滿的人際關係，企圖找出丈夫過世的真相，還得面對小三的一再挑釁，女人間的針鋒相對精彩可期，掀起一波波熱烈討論。

此外，一向走文青路線的清新女星韓藝璃，首度挑戰懸疑驚悚電視劇《Hometown返鄉》，詮釋身為恐怖份子趙京浩(嚴泰九 飾)的妹妹趙靜賢，承受外界投以異樣眼光艱辛地生活，卻沒料到心愛姪女突然消失，找回家人的過程中揭開不為人知的驚人祕密，懸疑、刺激的劇情加上韓藝璃、劉在明及嚴泰九等堅強卡司，吸引不少劇迷收看。六位演技天后演出的人氣韓劇，觀眾都可上愛奇藝國際版app或 iQ.com 收看。