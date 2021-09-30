美壓台積電交機密文件王美花要企業自己考量 江啟臣：還需要這個政府？

美國為解決晶片斷鏈危機，要求台積電在45天交出客戶名單、庫存量和相關企業機密資料。經濟部長王美花回應說，企業有自己的考量決定什麼事情要公開、什麼不要公開？國民黨立委江啟臣今天中午到台中市議會國民黨團謝票受訪時批評說，台積電對台灣有情有義，經濟部回應居然是無情無義，那我們還需要這個政府幹什麼？

江啟臣說，聽到經濟部長的回應相當遺憾，其實也非常憤怒，台積電不只是護國神山，也幫台灣解決很多問題，連疫苗都靠台積電才能買到BNT疫苗，台積電被美國政府欺壓，我們的經濟部長卻這樣回應「你自己決定」？這是很嚴重的事，美國要求台積電必須45天交出客戶名單、交出庫存的量，相關企業的機密資料，會嚴重影響台積電的競爭力。

江啟臣指出，此時此刻是需要政府站出來幫忙台積電的時候，過去台積電對台灣人民、對政府有情有義，但是現在看到經濟部回應居然是無情無義，讓所有的台灣人民看了應該會覺得這個政府到底還有沒有能力，到底懂不懂怎樣保護我們的護國神山，如果連幫台積電講幾句話都做不到的話，那我們還需要這個政府幹什麼？

江啟臣再次呼籲政府，此時此刻應該站出來幫台積電講話，甚至站出來捍衛我們的護國神山。這是過去幾十年來，從國民黨執政時透過政府的主導轉型成民營企業，在國際上站有舉足輕重的影響力的企業，對台灣來講非常的重要，此時此刻政府不要再睡覺了。

江啟臣強調，這對台灣來講處理不好就是危機，不只影響到台積電的競爭力，恐怕影響到整個台灣在台灣半導體產業的競爭力，就會危及到台灣的生存，這時候的經濟部長、還有蔡英文不要再睡覺了，請站出來吧！