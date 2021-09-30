資深藝人曹西平，話說直說的性格是眾所皆知，常在網路上跟酸民對槓的他，稍早在臉書發文表示只想過好每天的生活，卻無止盡被酸民騷擾，讓他無奈感嘆：「我的一生已經坎坷無比了，還有什麼比這個還要慘」。

曹西平表示見多演藝圈的是是非非，亂七八糟的酸民賤民都看多了，原本只想過好每天的生活，沒想到卻屢遭到酸民騷擾，坦言：「每天精神強姦我，每天情緒勒索我，每天想讓我發瘋，想讓我動怒，想讓我死」，但也強調自己一生坎坷無比，沒有比這些事情還要慘，接著跟酸民放話：「你們就盡量，每天不嫌累不嫌煩，時間很多就盡量，我依然往前走下去」。

曹西平強調40年的演藝生涯相當精彩，即便一把年紀了，還是有許多媒體和粉絲持續關心著，強調雖然生活平凡無奇，但舞台上卻是亮麗燦爛，更有自信表示：「沒有一個人敢說我不在演藝圈，我就是在這裡」，認為自己唱了一輩子，還有這麼多人關注，此生值得了，但也不忘嗆聲酸民：「真心祝福你們每位一路好走，希望走得不要太痛快，因為你們心地不好」。

對此，網友也紛紛留言為他打氣：「酸民的留言不需要看，浪費精力，不可能有100%喜歡自己的人」、「支持你做真實的自己，欣賞你説真話」、「我們無法選擇如何被對待，但可以選擇自己要的生活模式」。