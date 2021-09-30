今年3月傳出故宮將因應行政院改組而「降級」，故宮並以120萬經費，委外進行「最適組織型態委託研究計畫」，預計10月15日完成期末報告。故宮院長吳密察30日赴立院報告時，諸多立委質疑是否「報告會為組改背書」，報告結果是否會成為組改依據？

立委林奕華便提出，研究報告僅是報告，還是決策依據？立委鄭正鈐也質疑此報告是否會流於為組改背書？吳密察表示此委外報告由學者進行客觀評估，但也只是作為決策參考，最終決定權仍在行政院。

林奕華則認為不能僅用一個研究報告來決定故宮的未來走向，立委王婉諭也提出，除了委外進行組織型態研究報告，不應該等行政院的期程，故宮也應主動召開公聽會等廣納各方意見。對於吳密察是否支持故宮改隸文化部，今（30）日他也再次表達自己的態度是「支持」。

立委黃國書表示，從此案期中報告可看出國外博物館營運型態，除了法國羅浮宮、日本東京國立博物館等別具意義的重要博物館，大多以法人組織型態經營，若報告最終指故宮適合行政法人是否朝此方向組改？吳密察表示政府組織與行政法人主要差異在於用人與經費的彈性度。

吳密察認為，台灣藝文場館討論較多的是行政法人，也已有兩廳院這樣的成功經驗，但兩者仍有很大的不同，「兩廳院最大的財產是擁有高規格的空間，但故宮最重要的財產是文物」若故宮改為行政法人，文物如何編入會是最大問題。