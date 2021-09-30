近期多位女大生反應打完BNT，生理期竟提前報到，甚至還有女網友說出現尿失禁的症狀。對此，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，子宮內膜變化是免疫系統的一部份，打疫苗導致出血或經期提早都是暫時的；尿失禁則有可能是免疫細胞激素刺激膀胱引發下泌尿道症狀，但若下泌尿道症狀合併發燒、畏寒與尿痛等3症狀，最好趕快就醫。

黃軒今在臉書上發文說，生理期與疫苗接種並無直接相關性，但英國發現約6000位打過疫苗的女性中，有少部分的人施打疫苗後出現出血狀況。根據過去的經驗，女性接種流感疫苗和子宮頸癌疫苗也會有出血狀況，但都是暫時的現象。

黃軒解釋，有些人打完疫苗會出現暫時性的紅潮，那是因為子宮內膜的變化也是免疫系統的一部分，接種疫苗後，任何可能影響免疫細胞的化學信號也會在子宮體內循環，可能會讓子宮內膜增厚、剝落，導致少量出血或經期提前報到。

黃軒補充說明，女性生理期來還是可以接種疫苗，只要在接種當天，身體沒有明顯的不適症狀，當然就可以去打疫苗，但如果有經痛的問題，則建議暫緩接種。

黃軒表示，有網友反應打完疫苗疑似出現尿失禁，他則分享美國的研究指出，針對接種BNT與莫德納疫苗的醫護的問卷調查，共有1065人完成疫苗注射，其中8人有急尿症狀、3人出現頻尿、1人解尿困難。他並引述挪威研究指出，挪威衛生單位統計2020年12月至2021年5月共139萬人的接種數據，8455份的副作用報告中有2950份是打過mRNA疫苗後回報的，但其中僅20例和泌尿系統相關。

黃軒並分享一篇美國研究說，統計至2021年2月美國打BNT與莫德納疫苗的數據，共有15785份副作用報告，其中有113份和泌尿系統有關，而這113份報告中，又以類似泌尿道感染的症狀與下泌尿道症狀的回報較多，少數甚至會有血尿的症狀。

黃軒說，綜合各篇研究，疫苗注射後發生下泌尿道症狀的比例均低於1%，遠比感染新冠肺炎後發生下泌尿道症狀的比例還低很多。理解打完疫苗後，人體會產生全身的免疫反應就不會太驚慌，子宮內膜變化是免疫系統的一部份，免疫細胞激素釋放入膀胱或刺激膀胱，也會暫時引發下泌尿道症狀，而尿失禁只是其中一個症頭而已。

黃軒指出，下泌尿道症狀包括儲尿症狀（頻尿、急尿、夜尿、尿失禁）及排尿症狀（用力排尿、解尿延遲、尿柱細小）及解尿後的殘尿感，若打完疫苗有上述症狀，且合併有發燒、畏寒與尿痛的情況，最好快去就醫，也許可能是泌尿道感染。