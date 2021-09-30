台中市交通警察大隊根據交通部統計，自2018年全國行人在路口車禍死亡人數，逐年增加，2020年共217名，行人在交岔路口死亡數攀新高，為響應交通部10月「交通安全月」活動，自10月1日至31日，除辦理各種交通宣講之外，交通大執法則針對5項違規取締項目加強執法工作，守護人民安全。

警方統計，2018年、2019年、2020年全國行人於路口交通事故亡人數分別為197人、209人、217人，警方於轄區各路口，針對「汽、機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽、機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5項違規取締項目加強執法工作。

台中市交通警察大隊指出，交通安全宣導迄今已辦理327場、專題演講116場、交通安全廣告宣導：LED跑馬燈託播達846萬9587檔、短片（短語）託播32萬9400檔、公車站體燈箱廣告22面等，宣導人數累計41萬6千多人。

交通警察大隊長陳松寅提醒，駕駛接近路口時要減速注意車前狀況，並禮讓行人，安全才是回家唯一的路；另為維護用路人的安全，將加強轄內易肇事路口違規取締，增進民眾相關交通安全觀念。

台中市政府警察局長蔡蒼柏呼籲，透過全面宣導提升民眾安全意識覺醒，喚起全民對交通安全的意識及認識交通事故的風險，強化大家對於「路口安全」的重視。