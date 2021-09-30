「綜藝天王」吳宗憲26日迎接59歲生日，今（30日）大女兒吳姍儒（Sandy）在社群平台獻上祝福，道出滿滿謝意，並向爸爸道歉：「不好意思要讓你一次『痛失』兩名愛將。」

吳宗憲59歲生日當天，因吳姍儒意外爆出明年嫁人，被新聞整個蓋過去，10月2日又是金鐘獎，吳姍儒希望能在今天表達感謝之意，在臉書和IG同步寫下525字的祝福，「今年我們又一起經歷很多，依然是場上鬥嘴、場下搞笑，一起成為人生互相牽制的夥伴。多酷？我跟我爸是夥伴、是同事、是前後輩、是朋友、是彼此的依靠與繽紛。很多人說要我別總開我爸玩笑之類的，噢拜託，我們就是可以這樣互鬧的家人嘛～」身為吳宗憲的女兒，她感謝爸爸給予自己信任、保護和肯定，深深體會到對方在這一年更用力地當父親。

吳姍儒心疼吳宗憲打了一輩子的仗，在職場上奮力拚博，就是為了提供子女建立夢想和人生的基礎，「辛苦你了，我奔六的父親。近幾年，他最常跟我說的話就是爸爸愛妳、爸爸只想要妳健康、爸爸不需要妳給我什麼、爸爸知道妳很ok的…哎唷好想哭。」

最後，吳姍儒祝爸爸生日快樂，眼看二妹Vivian（吳則含）本月剛結婚，明年一月自己也要當新娘，感性地寫道：「嫁了的大妹說你是Iron Man，不好意思要讓你一次『痛失』兩名愛將，但你永遠都是我的偶像。愛你，forever。」父女情深感動不少網友。