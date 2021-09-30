泰國央行警告，由於泰國高度依賴外部，在新冠疫情爆發期間，承受衝擊能力有限，經濟仍非常脆弱。

泰國央行行長Sethaput Suthiwartnarueput周四在一場研討會上表示，泰國財政的永續性、金融機構的穩定性，以及國際收支等狀況都「非常的好」。

儘管宏觀的測量顯示泰國經濟是穩定的，但是泰國經濟韌性不夠、非常脆弱，想增加穩定性，還需克服經濟因素以外的問題，例如社會和環境因素。

Suthiwartnarueput表示，為恢復經濟，泰國必須具備抵禦衝擊的能力，以及從衝擊復原的能力。但是目前泰國在各方面都存在侷限性。

另外泰國經濟嚴重依賴外國，包括旅遊、出口和科技業，另外由於社會逐漸高齡化，對外國工人的依賴日深。

行長指出，由於高度的(社會)不平等以及大量的(經濟)非正式部門，泰國經濟應對變化的能力是有限的。

Suthiwartnarueput也表示，脆弱的家庭和企業經常遭受劇烈變化影響，特別是收入的損失，造成經濟的「傷疤」，需要很長時間才能復原，此並將抑制整體經濟復甦。