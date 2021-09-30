韓韶禧在《以吾之名》中，為了尋找真凶加入幫派成為最兇狠女打仔。（Netflix提供）

Netflix獨家韓劇一檔接一檔！震撼全球《魷魚遊戲》正在全球發燒中，「最美小三」韓韶禧主演的《以吾之名》也將於10／15(五)全球獨家上線！《以吾之名》正式預告片今天(30日)曝光，韓韶禧在劇中目睹父親於自己眼前遇害，為了尋找真凶加入幫派成為最兇狠女打仔，更改名換姓當上警察，蛻變成「最強復仇女神」。韓韶禧從影以來最強驚人變身，連導演金鎮敏都盛讚她「沒在吝惜身體」，顛覆大眾的既定印象。

《以吾之名》故事描述原本只是單純女高中生的尹智友(韓韶禧飾)，意外親眼目睹父親在自己面前遭到謀殺，爲了尋找殺害父親的兇手而進入了崔武鎮(朴熹洵飾)領導的幫派「東川」，之後更改名換姓潛入警方成為警察，與緝毒組刑警全弼道(安普賢飾)一起辦案的同時還得通風報信當內奸，爲了在與幫派不同的警察世界中生存下去，履行內奸職責的智友無時無刻都得面對殘酷的事實，劇情宛如韓國女性版《無間道》，是又一部精彩刻畫人性的黑暗影集。

不同於之前在《無法抗拒的他》中唯美且充滿藝術氣息的美感，這次韓韶禧徹底擺脫柔美女人味，要顛覆大眾對她的既定印象，在《以吾之名》飾演被幫派派去警方當臥底，相關預告中都可見到韓韶禧是「用生命去打」，不顧原本美麗的臉龐被打腫流血，拳拳到肉非花拳繡腿的力道讓人感受到前所未見的韓韶禧。不過韓韶禧先前在接受韓媒訪問時笑著表示自己本來是有嚴重的肢體障礙，但因為每周一到五都去教動作戲的學校訓練後才有了這樣的成果。《以吾之名》導演金鎮敏更是對韓韶禧讚譽有加，表示她會認真思考自己該做什麼，來到現場都不用多解說什麼細節就可以直接開拍，拍起戲時更是沒有在珍惜身體，沒有在害怕的拚命地拍，從「最美小三」蛻變成「最強復仇女神」！導演金鎮敏也透露《以吾之名》與其他作品最大的不同之處在於女主角「尹智友」爲了復仇而完全抹去自己的存在，但在知道真相時表現出對賭上自己人生信任的人的巨大感情，另外透過細膩的人物描寫和他們錯綜複雜的關係，可以見到編劇與導演對於人性的刻畫功力。

Netflix終極復仇警匪韓劇《以吾之名》一季八集，10／15(五)下午三點於全球190個國家獨家上線。在30日大公開的正式預告中，可見到韓韶禧在劇中原本只是普通的女高中生，但親眼目睹父親遇害之後，就從柔弱的女高中生斷髮變為無所畏懼的兇狠女警，一句「我放棄未來與姓名去為我爸的死報仇！」，再加上在先前曝光預告中也可搶先見到韓韶禧打架的俐落與狠度，在在都可感受到她前所未見的從影以來最強震撼變身！