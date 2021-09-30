在幾天前拳擊界發生一件令人震驚的事，那就是42歲菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)即將代表國家參選總統，昨天他也正式發表退役宣言，他在社群說：「世界上最偉大的粉絲和這項運動，感谢！感谢所有美妙回憶，這是一個艱難的决定，但我很平靜。看看接下來會發生什麼，再見了拳擊！」

由此話更證明了帕奎奧參選總統的決心已定，並不會再繼續打比賽了，在台灣時間8月22日時他打完了生涯最後一場拳擊賽，當時他和WBA次中量級拳王烏賈斯(Yordenis Ugas)大戰12回合，古巴猛將爆冷以一致判定結果戰勝帕奎奧，保住超級拳王腰帶！不過帕奎奧仍受到觀眾熱情歡呼。

帕奎奧這場比賽前就不斷訓練，原本要和31歲WBC/IBF雙冠王小史彭斯(Errol Spence Jr.)交手，但到臨近比賽時更換對手，不過這無損他對比賽的熱情與執著，雖然他已高齡42歲，外界仍看好他的賽場經驗，5月底帕奎奧團隊也多次向外界強調，別看他已42歲，速度可快到驚人。

當然比賽還是有輸有贏，當時他敗戰有些失落，他說：「我不後悔出來打，拳擊就是有輸有贏，但我雙腿不太舒服，讓我無法很好的閃躲。」被問到是否要退役，他說大概是60%機率吧，若這是他最後一場比賽，他只想說感謝拳迷一路支持，讓他能夠在拳擊史上貢獻一己之力。

而昨天他正式宣佈退役，將劍指明年菲律賓總統寶座，說到帕奎奧的從政生涯也很精采，他2010年首度當選眾議員、2016年當選參議員，這次他接受執政黨民主人民力量黨提名，將在明年5月角逐總統大位，他表示：「將以正直、同理心和透明度領導國家，不論在拳擊台上或台下，我都將是一名鬥士。」