遭誤打BNT原液仍有7人住院 新北衛生局曝最新狀況 15:162021/09/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋說，恩主公醫院誤打疫苗調查結果預計10月3日完成對外說明。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽恩主公醫院27日在鶯歌接種站對25人施打未稀釋BNT疫苗原液，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，25人中有13人住院，6人出院、7人院內觀察，大部分都是接種部位紅腫，少部分表示心跳較快，目前狀況都穩定。 恩主公醫院因此事遭衛生局處分暫停施打疫苗1周，衛生局已就此案進行調查中，陳潤秋說，調查結果預計10月3日完成對外說明。 恩主公醫院誤打疫苗案 新北公布25人目前身體狀況 第11輪打BNT 指揮中心曝接種對象 最快10／13開打 #恩主公醫院 #BNT #陳潤秋 #調查結果 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫療、長照、公園 10月1日起有條件開放 04:102021/09/30 地方新聞 首批客製化標籤輝瑞BNT疫苗 今晨抵台 06:502021/09/30 政治 《國際經濟》車廠供應斷鏈 日8月工業生產連2跌 10:362021/09/30 財經 《證交所》10月將至 8場法說登場 08:032021/09/30 財經 北市校園5天8起BNT不良反應 2人住院 04:102021/09/30 地方新聞 陳時中：AZ下午抵台可能性高 近期陸續有BNT到貨 10:382021/09/30 生活 廣東10月1起調整電價 中煤協會：前景不容樂觀 12:032021/09/30 財經 高雄熱氣球來了 10月2日限量開搶 04:102021/09/30 地方新聞 大陸限電風暴 掃到鋼鐵業 燁聯10月盤價 漲幅超預期 04:102021/09/30 財經要聞 《天堂W》11月4日全球同步上市 事前角色ID搶先預約中 13:242021/09/30 科技 首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑 5：10分運抵桃園機場 06:132021/09/30 生活 生活熱門新聞 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 第11輪打BNT 指揮中心曝接種對象 最快10／13開打 - 生活 陳時中秀BNT客製化標籤 一動作洩真實心情 - 生活 拆廣告招牌飄惡臭 裝修工驚見「女屍藏裡面」嚇瘋 - 生活 叫外送沒湯又沒飯 他看訂單備註「神斷句」超傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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