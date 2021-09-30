新北市三峽恩主公醫院27日在鶯歌接種站對25人施打未稀釋BNT疫苗原液，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，25人中有13人住院，6人出院、7人院內觀察，大部分都是接種部位紅腫，少部分表示心跳較快，目前狀況都穩定。

恩主公醫院因此事遭衛生局處分暫停施打疫苗1周，衛生局已就此案進行調查中，陳潤秋說，調查結果預計10月3日完成對外說明。