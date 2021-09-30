游泳選手王冠閎出席鐘錶品牌活動。（陳筱琳攝）

19歲東京奧運游泳國手王冠閎有著韓系花美男外型，加上運動員精益求精的陽光形象，收到鐘錶品牌Seiko邀請擔任旗下運動系列Prospex品牌之友，提到10月中登場的全運會，他透露將參加7項個人賽及3項接力賽，期許比上屆有更好的成績，並在秒數上突破個人最佳。

30日的錶款發表會上，王冠閎收到廠商準備的Seiko Prospex手錶，在展示時差點掉落，靠著運動員靈敏反應神經接住，讓他相當緊張，直呼：「掉下去還得了，嚇死我了！」對於出席和游泳競賽不同的商業活動，他認為將這些活動安排在訓練、比賽之外的休閒時間，並不會影響訓練行程，「可以透過這些不同嘗試放鬆心情幫自己充電，再往下一個目標前進，教練黃智勇也很支持我。」

王冠閎接下來要挑戰10月16日開幕的全國運動會，這次報名參加7項個人賽、3項接力賽，他說：「上屆參賽拿了蠻多銀牌，期許這次有更好的成績、突破上屆表現，暫時先不去強求10項都摘金，先以達到自己最佳成績為主。」全運會結束後，11月王冠閎會再出國參加職業賽，目標幫助所屬的隊伍爭取積分、完成連霸。

王冠閎10月2日還會到台中洲際球場為中華職棒中信兄弟開球，他笑說：「還沒有練習也沒有想特別姿勢，先以小時候玩樂樂棒球的經驗來準備，只求不要挖地瓜就好。」

Seiko Prospex推出台灣太魯閣限定錶款邀請「台灣蝶王」王冠閎擔任品牌之友並率先配戴。（Seiko提供）