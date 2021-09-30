英國唐寧茶近來積極與台灣飯店聯名合作，這回與慕舍酒店米其林餐廳－Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，共同打造全新「Tea Pairing」套餐，加上藝術家王俠軍的現代新瓷「八方新氣」，三方聯手共同打造生活美學，呈現意想不到的品茶及用餐體驗。

英聯食品台灣及香港總經理張引璋表示，唐寧茶為西方皇室茶品，而瓷器也一直是東方皇朝蒐藏的寶物，米其林更是在餐飲美學挑戰極致，三方在各自領域追求專業與美感，此次聯手格外有意義。

金磚乳豬結合大吉嶺莊園雙芬茶搭配春嵐杯。（唐寧茶提供）

八方新氣創辦人王俠軍表示，瓷器的繁複製程如同茶品的拼配工藝，兩者皆是精密且細緻的工藝，加上西班牙米其林一星Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊多層次的當代料理，期待能帶給消費者美好的身心靈饗宴。

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊本次的聯名套餐，10月1日起上市，饗宴套餐2580元+10%；主廚套餐3980元+10%。

（左起）八方新氣創辦人王俠軍、英聯食品台灣香港總經理張引璋、慕舍酒店負責人王劭仁。（唐寧茶提供）

其中「唐寧琥珀焦糖博士茶Ｘ焦糖臘腸捲Ｘ簡愛杯」開胃菜，茶湯基底來自南非的國寶博士茶，以冷萃方式讓茶變得輕盈順口，以鼻腔的焦糖風味，延伸呼應焦糖臘腸捲豐富的風味。「唐寧大吉嶺莊園雙芬茶Ｘ是美鴨、金磚乳豬Ｘ春嵐杯」，則選用唐寧大吉嶺莊園雙芬茶，搭配是美鴨及金磚乳豬，結合夏季圓潤飽滿的口感。