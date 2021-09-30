張姓婦人疑似為了閃車，竟誤將油門當煞車，導致車輛直接衝入路旁的商家。（蘇澳警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

公路總局今（30）日試辦開放蘇花改行駛大型重型機車，吸引數百輛的大型重機聚集在蘇澳鎮，不料卻也因此引發一起車禍，今天中午11點03分，張姓女子駕駛1輛自小客車行經蘇澳鎮漁港路海產商店街時，疑似為了閃避吳姓男子所騎乘的大型重機，竟誤踩油門並撞擊路邊商家，造成兩人受傷送醫，所幸並無生命危險。

今天中午11時03分宜蘭縣蘇澳鎮漁港路80號前發生自小客車撞擊商家及民眾的交通事故，蘇澳警分局南方澳派出所員警立即前往瞭解，並協助將傷者送醫，經警方瞭解，主要是63歲的張姓婦人正要將停放在漁港路段路邊停車格的自小客車駛出左轉時，疑似為了閃避對向由吳姓男騎士所騎乘的大型重機車，一時緊張導致誤踩油門，自小客車瞬間往前直衝，不僅將大型重機撞倒在地，還一路撞進路邊的商家店鋪。

這起事故也造成大型重機的吳姓男騎士輕傷、陳姓商家老闆右小腿骨折等，分別送往蘇澳榮民醫院及羅東博愛醫院救治，所幸並沒有生命危險；經警方實施酒測，張姓女駕駛人酒測值為0，大型重機的吳姓男騎士則要等待醫院抽血檢測，至於肇事的主因則有待警方進一步釐清。