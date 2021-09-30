台股今天漲79.31點，收在16934.77點，成交值新台幣2694.58億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超67.02億元。

自營商賣超8.04億元，投信買超19.90億元，外資及陸資賣超78.88億元。1100930

《台北股市》16900挺住了 外資9月買超57.43億元
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