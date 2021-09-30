三大法人賣超台股67.02億元 16:442021/09/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天漲79.31點，收在16934.77點，成交值新台幣2694.58億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超67.02億元。 自營商賣超8.04億元，投信買超19.90億元，外資及陸資賣超78.88億元。1100930 《台北股市》16900挺住了 外資9月買超57.43億元 《百貨股》週年慶檔期 富邦媒拚銷售成長4成 #億元 #台股 #67 #02 #外資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》美股回神 韓股小漲0.19％ 12:182021/09/30 財經 《盤後解析》季線終止連5紅 Q3台股跌820點 14:172021/09/30 財經 美歐股早盤反彈 油價、美債殖利率回跌 04:102021/09/30 財經要聞 《台北股市》奇摩股市爆紅股 前3大換人 12:352021/09/30 財經 《期貨》三大期指2跌1漲 電子期開高 09:112021/09/30 財經 《營建股》欣巴巴9月營收看旺 Q4動能佳 11:102021/09/30 財經 《鋼鐵股》海光Q4旺季營運增溫 今年獲利拚倍增 11:442021/09/30 財經 台股五利空 外資大撤退 04:102021/09/30 財經要聞 《類股》環保前景光亮 紡織股艷陽高照 10:192021/09/30 財經 電子乏力 三天蒸發兆元市值 04:102021/09/30 財經要聞 《美股掃瞄》債息回落 美股止血 08:542021/09/30 財經 財經熱門新聞 美國強逼商業機密不保？龔明鑫急電 台積電回覆了 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 台幣為何這麼強？經濟學家曝明年價位 - 財經 - 工商 美查晶片荒要台積電交出機密資料 大股東說話了 - 財經 孟晚舟強勢回歸 華為還能活命？老爸任正非終於發聲了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。